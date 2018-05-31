Для 55 тыс. белорусских старшеклассников прозвенел последний звонок

Минск , 30 мая / Синьхуа / — Последний звонок прозвенел для более чем 55 тыс. белорусских выпускников 11 классов. По всей стране прошли линейки в честь окончания учебного года. Этот день каждое учебное заведение отмечает по-своему, но неизменными атрибутами остаются цветы, школьный вальс и прощальный школьный звонок. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 30 мая /Синьхуа/ — Последний звонок прозвенел для более чем 55 тыс. белорусских выпускников 11 классов. По всей стране прошли линейки в честь окончания учебного года. Этот день каждое учебное заведение отмечает по-своему, но неизменными атрибутами остаются цветы, школьный вальс и прощальный школьный звонок. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 30 мая /Синьхуа/ — Последний звонок прозвенел для более чем 55 тыс. белорусских выпускников 11 классов. По всей стране прошли линейки в честь окончания учебного года. Этот день каждое учебное заведение отмечает по-своему, но неизменными атрибутами остаются цветы, школьный вальс и прощальный школьный звонок. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 30 мая /Синьхуа/ — Последний звонок прозвенел для более чем 55 тыс. белорусских выпускников 11 классов. По всей стране прошли линейки в честь окончания учебного года. Этот день каждое учебное заведение отмечает по-своему, но неизменными атрибутами остаются цветы, школьный вальс и прощальный школьный звонок. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 30 мая /Синьхуа/ — Последний звонок прозвенел для более чем 55 тыс. белорусских выпускников 11 классов. По всей стране прошли линейки в честь окончания учебного года. Этот день каждое учебное заведение отмечает по-своему, но неизменными атрибутами остаются цветы, школьный вальс и прощальный школьный звонок. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 30 мая /Синьхуа/ — Последний звонок прозвенел для более чем 55 тыс. белорусских выпускников 11 классов. По всей стране прошли линейки в честь окончания учебного года. Этот день каждое учебное заведение отмечает по-своему, но неизменными атрибутами остаются цветы, школьный вальс и прощальный школьный звонок. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 30 мая /Синьхуа/ — Последний звонок прозвенел для более чем 55 тыс. белорусских выпускников 11 классов. По всей стране прошли линейки в честь окончания учебного года. Этот день каждое учебное заведение отмечает по-своему, но неизменными атрибутами остаются цветы, школьный вальс и прощальный школьный звонок. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 30 мая /Синьхуа/ — Последний звонок прозвенел для более чем 55 тыс. белорусских выпускников 11 классов. По всей стране прошли линейки в честь окончания учебного года. Этот день каждое учебное заведение отмечает по-своему, но неизменными атрибутами остаются цветы, школьный вальс и прощальный школьный звонок. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 30 мая /Синьхуа/ — Последний звонок прозвенел для более чем 55 тыс. белорусских выпускников 11 классов. По всей стране прошли линейки в честь окончания учебного года. Этот день каждое учебное заведение отмечает по-своему, но неизменными атрибутами остаются цветы, школьный вальс и прощальный школьный звонок. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 30 мая /Синьхуа/ — Последний звонок прозвенел для более чем 55 тыс. белорусских выпускников 11 классов. По всей стране прошли линейки в честь окончания учебного года. Этот день каждое учебное заведение отмечает по-своему, но неизменными атрибутами остаются цветы, школьный вальс и прощальный школьный звонок. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 30 мая /Синьхуа/ — Последний звонок прозвенел для более чем 55 тыс. белорусских выпускников 11 классов. По всей стране прошли линейки в честь окончания учебного года. Этот день каждое учебное заведение отмечает по-своему, но неизменными атрибутами остаются цветы, школьный вальс и прощальный школьный звонок. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич