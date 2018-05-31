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В Минске прошел 43-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи
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В Минске прошел 43-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Участниками съезда стали делегаты из всех регионов страны, которые представляли учащуюся и работающую молодежь, а также молодежь, проходящую службу в силовых структурах. В работе форума приняли участие члены правительства, парламентарии, руководители республиканских и местных органов госуправления, руководители и представители общественных организаций. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 30 мая /Синьхуа/ — 43-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи прошел сегодня в Минске. Участниками съезда стали делегаты из всех регионов страны, которые представляли учащуюся и работающую молодежь, а также молодежь, проходящую службу в силовых структурах. В работе форума приняли участие члены правительства, парламентарии, руководители республиканских и местных органов госуправления, руководители и представители общественных организаций. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 30 мая /Синьхуа/ — 43-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи прошел сегодня в Минске. Участниками съезда стали делегаты из всех регионов страны, которые представляли учащуюся и работающую молодежь, а также молодежь, проходящую службу в силовых структурах. В работе форума приняли участие члены правительства, парламентарии, руководители республиканских и местных органов госуправления, руководители и представители общественных организаций. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 30 мая /Синьхуа/ — 43-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи прошел сегодня в Минске. Участниками съезда стали делегаты из всех регионов страны, которые представляли учащуюся и работающую молодежь, а также молодежь, проходящую службу в силовых структурах. В работе форума приняли участие члены правительства, парламентарии, руководители республиканских и местных органов госуправления, руководители и представители общественных организаций. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 30 мая /Синьхуа/ — 43-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи прошел сегодня в Минске. Участниками съезда стали делегаты из всех регионов страны, которые представляли учащуюся и работающую молодежь, а также молодежь, проходящую службу в силовых структурах. В работе форума приняли участие члены правительства, парламентарии, руководители республиканских и местных органов госуправления, руководители и представители общественных организаций. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 30 мая /Синьхуа/ — 43-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи прошел сегодня в Минске. Участниками съезда стали делегаты из всех регионов страны, которые представляли учащуюся и работающую молодежь, а также молодежь, проходящую службу в силовых структурах. В работе форума приняли участие члены правительства, парламентарии, руководители республиканских и местных органов госуправления, руководители и представители общественных организаций. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 30 мая /Синьхуа/ — 43-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи прошел сегодня в Минске. Участниками съезда стали делегаты из всех регионов страны, которые представляли учащуюся и работающую молодежь, а также молодежь, проходящую службу в силовых структурах. В работе форума приняли участие члены правительства, парламентарии, руководители республиканских и местных органов госуправления, руководители и представители общественных организаций. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 30 мая /Синьхуа/ — 43-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи прошел сегодня в Минске. Участниками съезда стали делегаты из всех регионов страны, которые представляли учащуюся и работающую молодежь, а также молодежь, проходящую службу в силовых структурах. В работе форума приняли участие члены правительства, парламентарии, руководители республиканских и местных органов госуправления, руководители и представители общественных организаций. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 30 мая /Синьхуа/ — 43-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи прошел сегодня в Минске. Участниками съезда стали делегаты из всех регионов страны, которые представляли учащуюся и работающую молодежь, а также молодежь, проходящую службу в силовых структурах. В работе форума приняли участие члены правительства, парламентарии, руководители республиканских и местных органов госуправления, руководители и представители общественных организаций. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 30 мая /Синьхуа/ — 43-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи прошел сегодня в Минске. Участниками съезда стали делегаты из всех регионов страны, которые представляли учащуюся и работающую молодежь, а также молодежь, проходящую службу в силовых структурах. В работе форума приняли участие члены правительства, парламентарии, руководители республиканских и местных органов госуправления, руководители и представители общественных организаций. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
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