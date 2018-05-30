Ещё
Премьер-министры Грузии и Армении призвали придать новые стимулы двустороннему сотрудничеству
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер-министры Грузии и Армении призвали придать новые стимулы двустороннему сотрудничеству 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тбилиси, 30 мая /Синьхуа/ — Вопросы развития сотрудничества в области транспорта, энергетики, туризма, культуры, образования, инноваций были рассмотрены на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня в ходе совместной с армянским коллегой пресс-конференции.
По его словам, между Грузией и Армении существуют многовековые, добрососедские отношения, что находит отражение в существующем партнерском сотрудничестве.
Премьер-министр Армении, со своей стороны, отметил, что обе страны связывают несколько совместных проектов, которые должны быть реализованы в оговоренные сроки и качественно. «В двусторонних отношениях нет нерешенных вопросов, главным фактором здесь являются настроение и желание. Мы находимся на стадии развития наших отношений, когда у нас есть возможность дать новый стимул нашим отношениям, углубить их во всех направлениях», — отметил Н. Пашинян.
Премьер-министр Армении находится с первым визитом в Грузии. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Армения отмечает 100-летие первой Армянской республики Заместитель председателя КНР Ван Цишань посещает Беларусь с визитом Парламент Таджикистана ратифицировал соглашение с Узбекистаном о международном автомобильном сообщении
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии67
Россия обратилась с просьбой к Донбассу165
Порошенко прокомментировал «убийство» Бабченко201
Чем российский бензин мешает Казахстану20
На Украине продадут арестованный российский Boeing24
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение