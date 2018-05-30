Премьер-министры Грузии и Армении призвали придать новые стимулы двустороннему сотрудничеству

По его словам, между Грузией и Армении существуют многовековые, добрососедские отношения, что находит отражение в существующем партнерском сотрудничестве.

Премьер-министр Армении, со своей стороны, отметил, что обе страны связывают несколько совместных проектов, которые должны быть реализованы в оговоренные сроки и качественно. «В двусторонних отношениях нет нерешенных вопросов, главным фактором здесь являются настроение и желание. Мы находимся на стадии развития наших отношений, когда у нас есть возможность дать новый стимул нашим отношениям, углубить их во всех направлениях», — отметил Н. Пашинян.

Премьер-министр Армении находится с первым визитом в Грузии. —0—