Военнослужащие ЦВО примут участие в Международном молодежном конкурсе «Вместе против коррупции!»

Конкурсантам предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов, отражающих современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях.

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) примут участие в Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы на тему: «Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится впервые в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

Белоруссии, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Конкурсантам из России Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему и разместить их на сайте со 2 июля по 19 октября.

«Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении», — говорится в положении конкурса.

Победителей наградят в канун Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря.

Инициатором и организатором конкурса выступает генеральная прокуратура Российской Федерации при соучастии Генеральных прокуратур Армении, Белоруссии, Киргизии, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции от 25 октября 2013 г. подписано шестью государствами — Россией, Белоруссией, Казахстаном, Арменией, Кыргызстаном, и Таджикистаном. Совет создан для организации конструктивного международного сотрудничества и принятия совместных эффективных мер в сфере борьбы с таким негативным социальным явлением как коррупция.