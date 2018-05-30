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Военнослужащие ЦВО примут участие в Международном молодежном конкурсе «Вместе против коррупции!»
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Военнослужащие ЦВО примут участие в Международном молодежном конкурсе «Вместе против коррупции!» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Конкурсантам предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов, отражающих современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях.
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) примут участие в Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы на тему: «Вместе против коррупции!».
Конкурс проводится впервые в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции.
Конкурсантам из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему и разместить их на сайте со 2 июля по 19 октября.
«Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении», — говорится в положении конкурса.
Победителей наградят в канун Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря.
Инициатором и организатором конкурса выступает генеральная прокуратура Российской Федерации при соучастии Генеральных прокуратур Армении, Белоруссии, Киргизии, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.
Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции от 25 октября 2013 г. подписано шестью государствами — Россией, Белоруссией, Казахстаном, Арменией, Кыргызстаном, и Таджикистаном. Совет создан для организации конструктивного международного сотрудничества и принятия совместных эффективных мер в сфере борьбы с таким негативным социальным явлением как коррупция.
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