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В «Росатоме» рассказали об организации строительства АЭС в Узбекистане
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В «Росатоме» рассказали об организации строительства АЭС в Узбекистане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Twitter
ТАШКЕНТ, 30 мая — РИА Новости. Проект по строительству с участием России АЭС в Узбекистане будет реализован по той же схеме, что и сооружение Росатомом атомных станций в России и Белоруссии, заявил журналистам генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Ранее в четверг Лихачев по итогам переговоров с президентом Узбекистана сообщил журналистам, что Узбекистан предложил России построить АЭС в Навоийской области.
"Мы договорились о подходах к организации проекта. Если говорить коротко, то это не EPC-контракт (комплексный контракт на инжиниринговые, проектные и строительные работы — ред.), где есть четкая роль заказчика и подрядчика, а тот подход, когда мы строим вместе. Мы его применяем только в России и в Белоруссии, когда вместе с правительством, вместе с заказчиком мы определяем аспекты проекта, вместе определяем его стоимость, вместе несем ответственность за его реализацию", — заявил Лихачев.
По его словам, такой подход сокращает сроки реализации проекта, а также позволяет избежать рисков удорожания его, поскольку заказчик будет видеть, как формируется стоимость проекта.
В декабре 2017 года Росатом и правительство Узбекистана в Ташкенте подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ создает правовую основу для двустороннего взаимодействия между двумя странами в области мирного использования атомной энергии. Тогда же генеральный директор корпорации заявил, что «Росатом» предложил узбекской стороне построить в республике современную двухблочную АЭС в составе современных блоков поколения «три плюс» с реакторными установками ВВЭР-1200.
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