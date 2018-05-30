В «Росатоме» рассказали об организации строительства АЭС в Узбекистане

Ранее в четверг Лихачев по итогам переговоров с президентом Узбекистана сообщил журналистам, что Узбекистан предложил России построить АЭС в Навоийской области.

"Мы договорились о подходах к организации проекта. Если говорить коротко, то это не EPC-контракт (комплексный контракт на инжиниринговые, проектные и строительные работы — ред.), где есть четкая роль заказчика и подрядчика, а тот подход, когда мы строим вместе. Мы его применяем только в России и в Белоруссии, когда вместе с правительством, вместе с заказчиком мы определяем аспекты проекта, вместе определяем его стоимость, вместе несем ответственность за его реализацию", — заявил Лихачев.

По его словам, такой подход сокращает сроки реализации проекта, а также позволяет избежать рисков удорожания его, поскольку заказчик будет видеть, как формируется стоимость проекта.

В декабре 2017 года Росатом и правительство Узбекистана в Ташкенте подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ создает правовую основу для двустороннего взаимодействия между двумя странами в области мирного использования атомной энергии. Тогда же генеральный директор корпорации заявил, что «Росатом» предложил узбекской стороне построить в республике современную двухблочную АЭС в составе современных блоков поколения «три плюс» с реакторными установками ВВЭР-1200.