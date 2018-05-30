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Евросоюз вновь призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь
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Евросоюз вновь призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Будущая политика ЕС в отношении Белоруссии будет зависеть от мер, которые Минск предпримет по вопросу введения моратория на смертную казнь, заявили в среду в европейской внешнеполитической службе.
Ранее не зарегистрированный властями правозащитный центр «Весна» заявил, что два смертных приговора, вероятно, приведены в исполнение в Белоруссии в мае.
"Продолжающееся применение смертной казни противоречит заявленной готовности Белоруссии сотрудничать с международным сообществом, включая ЕС, по этому вопросу и рассмотреть вопрос о введении моратория на ее применение", — говорится в заявлении.
В документе говорится, что «ощутимые шаги, предпринятые Белоруссией для соблюдения универсальных прав человека, в том числе в отношении смертной казни, являются ключом для формирования будущей политики ЕС в отношении республики».
Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос о ее отмене выносился на общенациональный референдум. За сохранение исключительной меры наказания тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ. ПАСЕ призывает власти страны ввести мораторий на смертную казнь и отказаться от этого вида наказания де-факто и де-юре.
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