Евросоюз вновь призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь

Ранее не зарегистрированный властями правозащитный центр «Весна» заявил, что два смертных приговора, вероятно, приведены в исполнение в Белоруссии в мае.

"Продолжающееся применение смертной казни противоречит заявленной готовности Белоруссии сотрудничать с международным сообществом, включая ЕС, по этому вопросу и рассмотреть вопрос о введении моратория на ее применение", — говорится в заявлении.

В документе говорится, что «ощутимые шаги, предпринятые Белоруссией для соблюдения универсальных прав человека, в том числе в отношении смертной казни, являются ключом для формирования будущей политики ЕС в отношении республики».

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос о ее отмене выносился на общенациональный референдум. За сохранение исключительной меры наказания тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ. ПАСЕ призывает власти страны ввести мораторий на смертную казнь и отказаться от этого вида наказания де-факто и де-юре.

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