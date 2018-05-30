Посольство Беларуси в России посетили воспитанники белорусских детских домов

В преддверии Международного дня защиты детей Посольство Беларуси России посетили 18 воспитанников белорусских детских домов семейного типа и школ-интернатов Минской и Витебской областей в сопровождении сотрудников управлений образования, представителей Белорусского детского фонда и родителей-воспитателей. Об этом сообщает пресс-служба Посольства.

Гости ознакомились с историческим зданием Посольства и с Деловым и культурным комплексом, в котором была развернута выставка детского рисунка «Я открываю Беларусь». Детям были вручены подарки.

Для юных соотечественников сотрудниками Посольства организованы экскурсии по Красной площади, в музей «Стрелецкие палаты», другим достопримечательностям российской столицы , в посольском ресторане белорусской кухни «Верасы» подготовлены национальные угощения.

1 июня — в Международный день защиты детей — воспитанники белорусских детских домов станут участниками традиционного, посвященного этой дате праздника, который ежегодно проводит Российский детский фонд. В Государственном академическом Большом театре России для нескольких тысяч детей-сирот, социально незащищенных, инвалидов из регионов России, стран СНГ будет дан спектакль «История Кая и Герды» (по мотивам сказки Г. Х. Андерсена Снежная королева).