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Россия запретила сыры с белорусского предприятия
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Россия запретила сыры с белорусского предприятия 

Парламентская газета 44 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Россия временно ограничит поставки в страну продукции белорусского «Пружанского молочного комбината», передает ТАСС.
Решение принято по причине повторного выявления в сыре противогрибкового препарата натамицин.. Россельхознадзор также ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции белорусского «Покет-Пак» из-за обнаруженного натамицина в белково-жировом концентрате.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области построят пять заводов по производству различных видов сыра. Стоимость проекта составит порядка 3,5 миллиарда рублей. По данным пресс-службы администрации региона, пять предприятий образуют так называемый сырный кластер.
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