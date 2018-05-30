Россия запретила сыры с белорусского предприятия 

Россия временно ограничит поставки в страну продукции белорусского «Пружанского молочного комбината», передает ТАСС.
Решение принято по причине повторного выявления в сыре противогрибкового препарата натамицин.. Россельхознадзор также ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции белорусского «Покет-Пак» из-за обнаруженного натамицина в белково-жировом концентрате.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области построят пять заводов по производству различных видов сыра. Стоимость проекта составит порядка 3,5 миллиарда рублей. По данным пресс-службы администрации региона, пять предприятий образуют так называемый сырный кластер.