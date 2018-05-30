Россельхознадзор ввел временные ограничения на сыр из Белоруссии 

Россельхознадзор вводит с 31 мая временные ограничения на поставки сыра с белорусского ООО «Пружанский молочный комбинат», говорится на сайте ведомства.
В составе сыра был обнаружен противогрибковый препарат — натамицин. Его используют в медицинских целях для лечения и профилактики кишечных заболеваний, а также в качестве консерванта.
Кроме того, вводится усиленный лабораторный контроль по отношению к продукции белорусского ООО «Покет-Пак». В ней также обнаружили натамицин в белково-жировом концентрате, поставляемом в Россию.