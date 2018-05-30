Ещё
Россельхознадзор ввел временные ограничения на сыр из Белоруссии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россельхознадзор ввел временные ограничения на сыр из Белоруссии 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Россельхознадзор вводит с 31 мая временные ограничения на поставки сыра с белорусского ООО «Пружанский молочный комбинат», говорится на сайте ведомства.
В составе сыра был обнаружен противогрибковый препарат — натамицин. Его используют в медицинских целях для лечения и профилактики кишечных заболеваний, а также в качестве консерванта.
Кроме того, вводится усиленный лабораторный контроль по отношению к ​продукции белорусского ООО «Покет-Пак». В ней также обнаружили натамицин в белково-жировом концентрате, поставляемом в Россию.
ТВ Центр: последние новости
В Белоруссии при получении взятки задержали помощника Лукашенко Лавров назвал кощунственным заявление о погибших детях в секторе Газа Лавров назвал трагедией убийство журналиста Бабченко
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие76
Задержан помощник Лукашенко148
«Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут»96
Обзор зарубежных СМИ: На Украине объяснили бойню в Донбассе46
Дикие доходы Михалкова поразили народ530
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
05:27
Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие
Происшествия
00:19
Москвичам посоветовали отложить поездки по городу
Новости Москвы Погода
00:45
Стало известно о площади пожара на складе в Москве
Происшествия Пожары
00:38
Подруга искусала парня после его решения расстаться
Происшествия Общество
Сестра Стриженова устроила скандал на шоу Малахова
Шоу-бизнес
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
01:42
Медсестра отметелила пациента в Екатеринбурге
Происшествия Общество
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
03:54
МЧС выступило с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение