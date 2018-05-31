Общественники рассказали о зашкаливающем количестве поддельного сыра в России

Организация «Росконтроль» на основе собственного исследования сообщила о том, что количество фальсифицированного сыра на прилавках российских магазинов достигло отметки в 65 процентов. Эксперты также рассказали, сколько минимум может стоить качественный сыр.

Организация изучила 59 образцов сыров, из которых 38 были признаны фальсификатом. При этом это были проверены 15 торговых сетей и на прилавках 11 из них нашли много образцов поддельной продукции, передает Lenta

В «Росконтроле» настаивают на том, что торговые сети не могут не знать о качестве поставляемого товара. Эксперты считают, что настоящий сыр не может стоить дешевле 420-450 рублей за килограмм, тогда как в магазинах зачастую можно увидеть сыры по 300-350 рублей за кг.

Специалисты призвали покупателей не вестись на подозрительно низкие цены. В таких сырах может присутствовать не только пальмовое масло, но и гидрогенизированные растительные или говяжьи жиры.

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