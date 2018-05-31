Как президент Грузии приветствовал Пашиняна на армянском языке 

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подготовился к встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, поприветствовав армянского лидера на армянском языке
Встреча Маргвелашвили и Пашиняна состоялась накануне в президентском дворце в историческом районе Авлабари. Кадры встречи распространила пресс-служба премьера Армении. Как сообщает агентство Sputnik Армения, Маргвелашвили, приветствуя Пашиняна, произнес слово «Здравствуйте» (Барев дзез) на армянском. В ответ Пашинян тоже на армянском ответил «Здравствуйте, как Вы?» (Барев дзез. Вонц ек?). На это Маргвелашвили ответил — «Хорошо, ты как?» (Лав ем. Ду вонц ес?).