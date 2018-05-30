В Казахстане усилят борьбу с коррупцией 

Усилить борьбу с коррупцией в Казахстане потребовал президент республики Нурсултан Назарбаев. Глава государства встретился с руководителем профильного агентства, сообщает «МИР 24».
Одним из главных условий эффективности борьбы с коррупцией Назарбаев назвал перевод госуслуг в цифровой формат. Еще один важный момент — рост зарплат госслужащим. И кроме этого, президент призвал повысить ответственность начальников.
По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений.
Напомним, с начала года в Казахстане реализуют пилотный проект по переводу государственных служащих на факторно-балльную систему оплаты труда. Зарплаты рассчитываются в зависимости от характера и сложности работы.
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