В Казахстане усилят борьбу с коррупцией

Усилить борьбу с коррупцией в Казахстане потребовал президент республики Нурсултан Назарбаев . Глава государства встретился с руководителем профильного агентства, сообщает «МИР 24».

Одним из главных условий эффективности борьбы с коррупцией Назарбаев назвал перевод госуслуг в цифровой формат. Еще один важный момент — рост зарплат госслужащим. И кроме этого, президент призвал повысить ответственность начальников.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений.

Напомним, с начала года в Казахстане реализуют пилотный проект по переводу государственных служащих на факторно-балльную систему оплаты труда. Зарплаты рассчитываются в зависимости от характера и сложности работы.

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