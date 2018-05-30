Строительство Белорусской антарктической станции планируется завершить за два года

Минск , 29 мая / Синьхуа / — Строительство Белорусской антарктической станции планируется завершить в ближайшие два года, сообщил сегодня журналистам начальник 10-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов.

На Белорусской антарктической станции уже смонтированы 4 секции из 8, в том числе научная лаборатория, две жилые секции и санитарно-гигиеническая. Остальное планируется сделать в ближайшие два года. В планах — монтаж второй научной лаборатории, медицинского блока, который необходим для зимовки в Антарктиде, сказал он.

Белорусская антарктическая станция строится с 2015 года. —0—