Заместитель председателя ПК ВСНП А. Еминбахэ совершил визит в Казахстан

Астана , 29 мая / Синьхуа / — По приглашению нижней палаты парламента Казахстана , заместитель председателя ПК ВСНП Алекен Еминбахэ во главе делегации ВСНП 25-29 мая совершил визит в Казахстан.

В ходе визита А. Еминбахэ провел отдельные переговоры с председателем нижней палаты парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным и председателем верхней палаты Касымом-Жомартом Токаевым, а также пообщался с членами групп дружбы с Китаем из двух палат парламента и другими лицами.

А. Еминбахэ сообщил, что Казахстан является дружественной Китаю соседней страной и важным партнером по совместному строительству «Пояса и пути». За счет стратегического руководства глав двух государств отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и Казахстана в последние годы неизменно сохраняли развитие на высоком уровне, продолжалось укрепление политического взаимодоверия, с каждым днем углублялось сотрудничество в области безопасности, непрерывно усиливалось взаимодействие в международных и региональных делах. ВСНП намерено обмениваться опытом государственного управления и законодательной деятельности с парламентом Казахстана, непрерывно придавать движущие силы устойчивому, стабильному и углубленному развитию отношений двух стран.

Руководители казахстанского парламента сообщили, что обстановка в сотрудничестве Казахстана с Китаем в двусторонней и многосторонней сфере благоприятна, сотрудничество принесло крупные результаты. Казахстанский парламент рассчитывает укрепить контакты с ВСНП на всех уровнях, активно задействовать свою компетенцию, наращивать обмены и сотрудничество, содействовать стабильному развитию отношений двух стран. —0—