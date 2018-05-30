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Заместитель председателя ПК ВСНП А. Еминбахэ совершил визит в Казахстан
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Заместитель председателя ПК ВСНП А. Еминбахэ совершил визит в Казахстан 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Астана, 29 мая /Синьхуа/ — По приглашению нижней палаты парламента Казахстана, заместитель председателя ПК ВСНП Алекен Еминбахэ во главе делегации ВСНП 25-29 мая совершил визит в Казахстан.
В ходе визита А. Еминбахэ провел отдельные переговоры с председателем нижней палаты парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным и председателем верхней палаты Касымом-Жомартом Токаевым, а также пообщался с членами групп дружбы с Китаем из двух палат парламента и другими лицами.
А. Еминбахэ сообщил, что Казахстан является дружественной Китаю соседней страной и важным партнером по совместному строительству «Пояса и пути». За счет стратегического руководства глав двух государств отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и Казахстана в последние годы неизменно сохраняли развитие на высоком уровне, продолжалось укрепление политического взаимодоверия, с каждым днем углублялось сотрудничество в области безопасности, непрерывно усиливалось взаимодействие в международных и региональных делах. ВСНП намерено обмениваться опытом государственного управления и законодательной деятельности с парламентом Казахстана, непрерывно придавать движущие силы устойчивому, стабильному и углубленному развитию отношений двух стран.
Руководители казахстанского парламента сообщили, что обстановка в сотрудничестве Казахстана с Китаем в двусторонней и многосторонней сфере благоприятна, сотрудничество принесло крупные результаты. Казахстанский парламент рассчитывает укрепить контакты с ВСНП на всех уровнях, активно задействовать свою компетенцию, наращивать обмены и сотрудничество, содействовать стабильному развитию отношений двух стран. —0—
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