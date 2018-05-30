Казахстан и Киргизия обменялись нотами из-за проверок в аэропорту Алма-Аты

Как сообщает Tengrinews.kz, 29 мая МИД Кыргызской Республики направил ноту в МИД Казахстана с просьбой разъяснить причины «чрезмерных и унижающих достоинство» проверок граждан Киргизии в аэропорту Алма-Аты.

«Без объяснения причин проводятся дополнительные проверочные мероприятия (в отдельном помещении устраивают опрос, записывают паспортные данные, место проживания, номера телефонов и списывают IMEI-коды мобильных устройств)», — сообщает МИД Киргизии.

В ответной ноте дипломатов Казахстана указано, что проверки проводятся с целью выявить террористов и их пособников.

«Опросам подвергаются все без исключения иностранные граждане во взаимодействии со спецслужбами соответствующих государств», — говорится в ноте МИД Казахстана.