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Казахстан и Киргизия обменялись нотами из-за проверок в аэропорту Алма-Аты
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Казахстан и Киргизия обменялись нотами из-за проверок в аэропорту Алма-Аты 

RT на русском 1 час назад
Как сообщает Tengrinews.kz, 29 мая МИД Кыргызской Республики направил ноту в МИД Казахстана с просьбой разъяснить причины «чрезмерных и унижающих достоинство» проверок граждан Киргизии в аэропорту Алма-Аты.
«Без объяснения причин проводятся дополнительные проверочные мероприятия (в отдельном помещении устраивают опрос, записывают паспортные данные, место проживания, номера телефонов и списывают IMEI-коды мобильных устройств)», — сообщает МИД Киргизии.
В ответной ноте дипломатов Казахстана указано, что проверки проводятся с целью выявить террористов и их пособников.
«Опросам подвергаются все без исключения иностранные граждане во взаимодействии со спецслужбами соответствующих государств», — говорится в ноте МИД Казахстана.
В апреле сообщалось, что в Киргизии задержан организатор переброски рекрутов в зону боевых действий в Сирии.
RT на русском: последние новости
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