Пашинян: В Армении не будет вседозволенности

«Мы осуществили революцию любви и солидарности, но если кто-то попытается нашу эту позицию трактовать, как проявление слабости, то ощутит всю силу революции, государства и закона. Пусть никто не пытается трактовать наш позитивизм как слабость. Всех тех, кто попытается держать Армению и ее народ в болоте коррупции, вседозволенности и беззакония, ожидает сокрушительный контрудар», — заявил Пашинян.

Премьер также подчеркнул что старые коррупционные схемы уже не действуют и призвал всех вернуться в налоговое поле. В противном случае Служба национальной безопасности решит все вопросы очень быстро и жестко.

Стоит отметить, что глава Кабмина обозначил борьбу с коррупцией первостепенной задачей работы правительства. По словам Пашиняна, в этом направлении уже были предприняты реальные шаги и имеются положиельные результаты.

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