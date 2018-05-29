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Пашинян: В Армении не будет вседозволенности
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Пашинян: В Армении не будет вседозволенности 

Мир24 1 час назад
В Армении не допустят вседозволенности. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает телеканал «МИР 24».
«Мы осуществили революцию любви и солидарности, но если кто-то попытается нашу эту позицию трактовать, как проявление слабости, то ощутит всю силу революции, государства и закона. Пусть никто не пытается трактовать наш позитивизм как слабость. Всех тех, кто попытается держать Армению и ее народ в болоте коррупции, вседозволенности и беззакония, ожидает сокрушительный контрудар», — заявил Пашинян.
Премьер также подчеркнул что старые коррупционные схемы уже не действуют и призвал всех вернуться в налоговое поле. В противном случае Служба национальной безопасности решит все вопросы очень быстро и жестко.
Стоит отметить, что глава Кабмина обозначил борьбу с коррупцией первостепенной задачей работы правительства. По словам Пашиняна, в этом направлении уже были предприняты реальные шаги и имеются положиельные результаты.
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