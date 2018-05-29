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Границы Минска изменят ради табака
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Границы Минска изменят ради табака 

РИА Новости 1 час назад
МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Границы Минска будут изменены для развития табачного производства в Шабанах, соответствующее решение приняли депутаты Мингорсовета.
Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, табачное производство планируют развивать под Минском в рамках инвестпроекта. Кто займется этим бизнесом, пока не называется.
Для развития «табачного дела» у Минска планируют «отрезать» 48 гектаров территории в промзоне Шабаны. Эти земли присоединят к Минской области и Минскому району.
Жилых зданий на территориях, которые будут переданы в район, нет — лишь промышленные и офисные сооружения. Конкретные границы передаваемой территории пока не называются. Недалеко от Шабанов расположен и офис одной из крупнейших белорусских IT-компаний — Wargaming.
Даже после потери 48 гектаров земли столица остается больше по размерам, чем была в начале мая. На минувшей неделе 150 гектаров территорий к городу присоединил президент Беларуси Александр Лукашенко.
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