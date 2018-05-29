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Россельхознадзор с 31 мая ограничивает поставки в РФ с еще одного белорусского предприятия
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Россельхознадзор с 31 мая ограничивает поставки в РФ с еще одного белорусского предприятия 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 31 мая вводит временные ограничения на ввоз в РФ продукции белорусского предприятия ООО «Пружанский молочный комбинат» из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм, сообщается на сайте ведомства.
"В связи с повторным выявлением натамицина в сыре, произведенного ООО «Пружанский молочный комбинат», службой с 31 мая текущего года вводятся временные ограничения на поставки продукции с указанного предприятия на территорию России", — говорится в сообщении.
Кроме того, Россельхознадзор вводит усиленный лабораторный контроль в отношении продукции белорусского предприятия ООО «Покет-Пак» в связи с выявлением натамицина в белково-жировом концентрате, поставляемом на территорию России.
Натамицин — противогрибковый препарат, который используется для лечения и профилактики неинвазивного кандидоза кишечника, инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных Candida или другими чувствительными дрожжевыми, дрожжеподобными грибами или дерматофитами. Также используется в качестве консерванта в пищевой промышленности как пищевая добавка E235.
Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля. Ограничения затронули более 50 белорусских предприятий.
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