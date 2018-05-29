Россельхознадзор запретил ввоз продукции с белорусского молочного комбината

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию продукции с белорусского «Пружанского молочного комбината» в связи с повторным выявлением противогрибкового препарата натамицина в сыре, произведенном на этом комбинате, говорится в сообщении ведомства. Россельхознадзор также ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции белорусского «Покет-Пак» из-за обнаруженного натамицина в белково-жировом концентрате.

«В связи с повторным выявлением натамицина в сыре, произведенного ООО «Пружанский молочный комбинат», Службой с 31 мая т.г. вводятся временные ограничения на поставки продукции с указанного предприятия на территорию России. Режим усиленного лабораторного контроля вводится Службой в отношении продукции, вырабатываемой белорусским предприятием ООО «Покет-Пак», в связи с выявлением натамицина в белково-жировом концентрате, поставляемом на территорию России», — говорится в сообщении ведомства.