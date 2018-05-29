«Вилка Пашиняна»: Армения подтвердила «вечный» курс по Карабаху

Смена власти в Армении не повлияет на общее положении дел в контексте конфликта между Ереваном Баку в Нагорном Карабахе — считает политолог и эксперт по Кавказу Андрей Епифанцев.

Армения переживает последствия смены власти

Отметим, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян обсудил вопрос мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и конфликту в Грузии Тойво Клааром.

Мнацаканян заявил, что статус Нагорного Карабаха и обеспечение безопасности этого региона остаются для армянской стороны приоритетным направлением во внешней политике страны. При этом, Ереван настроен на переговорный процесс по этому вопросу и настаивает на том, что данный конфликт может быть решен только мирным путем, а не с помощью военных действий.

Это стандартное заявление для армянской стороны, политика которой по Нагорному Карабаху сводится к сохранению status quo, но, в то же время, это первые слова Еревана по данному вопросу после того, как к власти там пришел Никол Пашинян

Напомним, что этот политик стал главой правительства Армении в результате гражданских волнений и на фоне популистской риторики, которая была обращена, в том числе, и в сторону Нагорного Карабаха, как главной реперной точки армянской политики.

Приход Пашиняна к власти не изменит политику Армении

Все эти события в Ереване, когда Пашинян и его сторонники вынудили уйти в отставку с поста председателя правительства Армении бывшего президента этой страны Сержа Саргсяна , сопровождались серьезной эскалацией обстановки в Нагорном Карабахе.

В этом регионе возобновились перестрелки, а Азербайджан , который давно не видит для себя вариантов решить данный этнополитический спор мирным путем, начал играть мускулами на линии соприкосновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. В результате, чего, даже возникли опасения, что ситуация в данном конфликте может опять сдвинуться в сторону военных действий.

Политолог и эксперт по Кавказу Андрей Епифанцев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что общее положение дел в Нагорном Карабахе не изменилось даже после прихода к власти в Ереване такого политика, как Пашинян.

«Что касается риторики армянского МИД , то она является совершенно логичной. В конце концов, что Еревану здесь еще говорить кроме того, что Армения настроена на решение Карабахского конфликта мирным путем», — заключает Епифанцев.

Армения не меняет свою линию по Нагорному Карабаху

По словам Андрея Александровича, было бы странно, если бы Мнацаканян сказал Клаару что-то другое, поскольку официальная линия Армении со дня окончания активных боевых действий в Нагорном Карабахе является именно такой.

«В любом случае, принципиальная позиция Еревана по этому вопросу осталась неизменной — это независимость Нагорного Карабаха от Азербайджана и присоединение данного региона к Армении. У Баку здесь также нет подвижек — данный вариант для Азербайджана является неприемлемым, и он на это не пойдет никогда», — констатирует Епифанцев.

Поэтому, как считает эксперт, решение Карабахского вопроса мирным путем, когда позиции конфликтующих сторон так сильно расходятся, по сути своей, невозможно или возможно на тех условиях, которые не зависят от Азербайджана и Армении.

«Также нужно иметь в виду то, что Пашинян пришел к власти на волне «патриотической» риторики в сторону Нагорного Карабаха, которая выражалась в ужесточении политики Еревана по этому вопросу. Такие заявления вызывают в армянском обществе очень большой положительный резонанс и поддержку. Фактически, такая позиция сводится к тому, что нужно прекратить переговоры, если на них не будет представлен Нагорный Карабах в качестве отдельной и самостоятельной стороны», — констатирует Епифанцев.

Популизм Пашиняна не изменит внешнюю политику Армении

Заметим, что Пашинян позволял свои ремарки не только в сторону Нагорного Карабаха, но и России — например, он говорил, что Армению вынудили вступить в Евразийский союз , что не помешало ему сразу после избрания премьер-министром прибыть в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным . Это говорит о том, что его слова не всегда будут соответствовать его делам.

«Кроме того, Пашинян по поводу Нагорного Карабаха требовал расширить количество случаев, при которых Армения может пойти на признание этого самопровозглашенного государства, и это действительно важный момент», — заключает Епифанцев.

Ситуацию усугубляет еще и тот момент, что агрессивная риторика в адрес Азербайджана нравится армянскому обществу, поэтому здесь Пашинян, как политик-популист, достаточно технично сыграл на настроениях в Ереване.

«Предшественник Пашиняна Саргсян этим не занимался, он не вел такую линию, поскольку прекрасно понимал, что он может, а что не может. Поэтому на такую стилистику Пашиняна надо обращать некоторое внимание, поскольку никто не сможет помешать этому политику выйти из переговоров на том основании, что на них не представлен Нагорный Карабах», — резюмирует Епифанцев.

Другое дело, риторика-риторикой, а политика-политикой, поэтому, скорее всего, в качестве главы государства Пашинян не будет столь радикальным политиком, каким он был в статусе оппозиционера. В то же время, Пашинян попал «в вилку», когда он не может сразу отказаться от того, что он обещал на митингах и проводить по Нагорному Карабаху ту же самую линию, что и Саргсян.

«Соответственно, Пашинян, не сменит свою риторику, но не будет применять ее в реальной практике. Таким образом, здесь мало что изменилось, и ситуация по Нагорному Карабаху, в целом, остается такой же», — констатирует Епифанцев.