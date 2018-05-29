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Из фракции бывшей правящей партии Армении вышли два депутата
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Из фракции бывшей правящей партии Армении вышли два депутата 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 29 мая — РИА Новости. Два депутата Национального собрания (парламента) Армении Ширак Торосян и Артур Геворкян заявили о выходе из парламентской фракции бывшей правящей Республиканской партии.
"Учитывая несовместимость моих подходов c позицией фракции РПА в отношении политических процессов, а также возможность самостоятельного участия моей политической команды — партии «Могучая родина» в предстоящих внеочередных парламентских выборах, считаю нецелесообразным оставаться в составе фракции", — написал Торосян на своей странице в Facebook.
Он добавил, что продолжит работу в качестве независимого депутата.
Геворкян написал в Facebook, что не желает видеть «борьбу между парламентских большинством и народным движением». «Информирую, что по собственному заявлению покидаю ряды фракции Республиканской партии Армении», — отметил он.
В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Никола Пашиняна. После этого РПА, сохранившая большинство в парламенте, объявила себя оппозиционной силой.
До заявления двух депутатов РПА принадлежали 58 мандатов в 105-местном парламенте.
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