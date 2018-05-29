Белоруссия хочет стать посредником между Россией и Западом

Попытки Белоруссии играть в геополитику, стараясь "продать" себя как посредника между Россией и Западом, нерациональны — сегодня Минск не является тем игроком, который пользуется авторитетом на Западе. Такое мнение озвучил эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец

Белоруссия предлагает России взаимодействие и сотрудничество на международной арене.

"Мы постоянно видим вас во всех точках нашей планеты. Хотелось бы из первых уст услышать ваше мнение, ваше впечатление, самое главное, наметить, исходя из этого, перспективы нашего сотрудничества в международном плане", — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Сегодня очень важная встреча в том плане, что мы встречаемся в канун заседания Высшего государственного совета (Союзного государства — ред.). Нам надо еще раз с вами обсудить детали этого мероприятия, уточнить, если нужно, дату", — сказал Лукашенко.

НАТО. В свою очередь, по итогам встречи Лавров сообщил, что стороны обсуждали отношения обеих стран с Евросоюзом

"У нас единая позиция. Мы — союзники и не ищем ни с кем конфронтации", — пояснил глава российского МИД.

ПМЭФ или Минский диалог

На прошлой неделе произошло два важных события, которые демонстрируют некий тренд в белорусской внешней политике, говорит Дмитрий Болкунец.

"В-первых, на прошедшем ПМЭФ не было белорусского стенда. Во-вторых, в те же дни в столице Белоруссии состоялся так называемый Минский диалог, задача которого — достучаться до европейских экспертов с целью сделать Лукашенко рукопожатным на Западе. Ожидались эксперты высокого уровня, но они не приехали, предпочтя ПМЭФ. И либо организаторы случайно ошиблись в датах, либо сознательно совместили Минский диалог с ПМЭФ, рассчитывая, что с учетом антироссийских санкций и в целом сложной обстановки европейские "випы" предпочтут Минск Петербургу. Этого не произошло", — сказал эксперт.

Переосмыслить отношения

Заигрывая с Западом, пытаясь стать к нему ближе, Лукашенко, по словам Болкунца, "старается навязать себя и Москве ": заявление на встрече с Лавровым — то самое предложение сделать себя посредником между Западом и Россией.

"Но мне кажется, Москве не нужны никакие посредники, и тем более мы видим, что в Россию, на тот же самый ПМЭФ, едут европейские политики. Задача Лукашенко — показать себя другом России, хотя последние события демонстрируют некоторую отдаленность Минска от Москвы. Можно вспомнить апрельский визит главы белорусского МИД Макея в Лондон в день, когда были высланы оттуда российские дипломаты. Это отчетливо демонстрирует сегодняшние приоритеты внешней политики Белоруссии", — отметил эксперт ФБА "Экономика сегодня".

Болкунец считает, что назрела необходимость переосмысления процессов между двумя странами, в том числе в рамках Союзного государства

Москва, по его мнению, скептически воспринимает усилия Минска по посредничеству. И вообще, было бы рационально для Минска не играть в геополитику, а проводить диалог и привлекать экспертов для реформирования ее экономики.