Союзники: Лавров едет к Лукашенко для «серьёзного разговора»

Как сообщается, в ходе переговоров будет обсуждена реализация Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы. Отдельно стороны обсудят вопросы обеспечения равных прав граждан России и Белоруссии, формирование единого миграционного пространства и расширение договорно-правовой базы российско-белорусских отношений.

«Стороны обменяются мнениями по развитию сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС , ОДКБ и СНГ, координации усилий в ООН ОБСЕ и других международных форматах. Главы внешнеполитических ведомств обсудят глобальные и региональные проблемы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении Департамента информации и печати МИД России.

Сегодня в официальных СМИ как-то даже стесняются вспоминать о том, что строительство Союзного государства России и Белоруссии было заморожено два десятилетия назад. Периодически возникают конфликты в сфере экономики, политически Белоруссия отнюдь не стремится позиционировать себя как союзница России.

Мало того, после Русской весны в Минске взяли курс на построение белорусской идентичности в пику русской.

Так о какой программе согласованных действий в области внешней политики может идти речь? И можно ли как-то изменить тщательно маскируемые и Минском, и Москвой центробежные тенденции в отношениях двух стран?

— На сегодня Союзное государство России и Белоруссии представляет собой в основном фикцию, — говорит член президентского совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько . — Нет реально работающих совместных органов власти и координации. Есть, правда, СМИ Союзного государства. Но, к примеру, ролики совместной телерадиовещательной организации России и Белоруссии набирают просмотров в соцсетях меньше, чем частные ролики каких-нибудь школьников. На всё это тратится несколько миллиардов рублей ежегодно.

К сожалению, Союзное государство так и не пришло к единой валюте, к совместному парламенту и т.д. Трудно даже говорить о полноценном военном союзе между нашими странами. Ранее предполагалось, что вооружённые силы России и Белоруссии будут представлять единую, управляемую из одного центра, систему. Этого нет.

Нет и единого экономического пространства, которое планировалось создать на базе пяти крупных холдингов.

Пока что Союзное государство — инструмент по выбиванию руководством Белоруссии различных преференций у руководства России. Однако я лично не вижу, чтобы наша помощь белорусской экономике возвращалась хотя бы политическими дивидендами. Наоборот, многие белорусские чиновники, включая главу МИД Владимира Макея не раз заявляли о необходимости более тесного сближения с Евросоюзом и Западом в целом.

И это при том, что в последние 10 лет Россия вложила, по подсчётам МВФ , в экономику Белоруссии порядка 106 миллиардов долларов. Можно было бы согласиться с тем, что мы фактически датируем экономику соседей, если бы Минск шёл навстречу нам в других важных сферах. Например, дал добро на размещение российской военной базы на своей территории. Или, если бы Белоруссия признала Крым частью территории России, а Южную Осетию и Абхазию — независимыми государствами. Но этого не происходит уже много лет. Вместо этого мы видим удаление Белоруссии от России.

Возникает вопрос — а почему тогда российские налогоплательщики должны оплачивать экономическую стабильность страны, не желающей сближаться с нашей?

Посмотрите, Польша прямо заявила, что готова разместить на своей территории военную базу НАТО . Более того, она готова выделить на это около двух миллиардов долларов из собственного бюджета. Сразу видно, что Польша — союзник США . Почему же мы не видим и не слышим из Минска подобных просьб в адрес Москвы?

«СП»: — Может быть, в Минске боятся экономических санкций со стороны Запада в случае, если Белоруссия даст добро на размещение российской военной базы?

— Я думаю, что Белоруссии стоит бояться санкций со стороны России. Если мы перестанем беспошлинно гнать сырьё на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии, то экономика этой страны серьёзно просядет. А если при этом будут подняты цены на российский газ, то последствия для Минска будут крайне тяжёлыми.

«СП»: — Белоруссия лавирует между Россией и Западом или всё же сближается с последним?

— Много признаков того, что в Минске всё меньше оглядываются на Москву и всё больше пытаются заигрывать с Западом. Тот же глава белорусского МИД во время разгара скандала вокруг отравления Скрипалей совершил визит в Лондон. Ему даже в голову не пришло отложить визит, хотя бы на несколько недель после высылки наших дипломатов, чтобы таким образом морально поддержать официального союзника.

В Белоруссии постепенно выстраивается антирусская идентичность, как это происходило в своё время на Украине . И вот уже лидер жестокого антирусского восстания в Польше — Тадеуш Костюшко , причисляется к пантеону белорусских героев. А вообще-то он был поляк. Недавно был открыт памятник Костюшко в Белоруссии, а вот с памятника Александру Пушкину демонтировали табличку со строками из стихотворения «Клеветникам России» — «Иль нам с Европой спорить ново. Иль русский от побед отвык?».

Белорусские националисты пытаются представить восстание в Польше в 1830 году как национально-освободительное восстание белорусов и уже добились отмены официального названия в стране войны 1812 года — Отечественной.

«СП»: — Почему это происходит?

— Белорусская власть взяла на вооружение практически все гуманитарные наработки белорусских националистов. Совершенно очевидно, что делается это только потому, что иначе трудно объяснить, почему реального объединения с Россией не происходит. А вот если следующее поколение белорусов воспитать в антирусском духе, то у него уже не будет возникать таких вопросов. И в Минске произойдёт по-тихому свой майдан, когда молодёжь уже не будет воспринимать Россию как братскую страну.

Минск, конечно, имеет право вести, какую угодно политику по отношению к Москве. Хоть нейтральную, хоть враждебную. Но в таком случае, повторяю вопрос: почему мы должны спонсировать белорусскую экономику?

«СП»: — В чём же причина столь мягкого поведения России в отношении Белоруссии? Мы боимся потерять последних союзников?

— Я сторонник той позиции, что союзников у нас нет. И Белоруссия, и Казахстан , и Киргизия — это в лучшем случае партнёры и попутчики, но не союзники. В самые серьёзные периоды новейшей истории эти республики, по сути, оставляли Россию один на один с Западом. Астана не только не признала, к примеру, Крым территорией России, но и всё больше готова сотрудничать в военной сфере с США и НАТО.

Мягкость в отношении Минска я могу объяснить только тем, что никто в российском руководстве всерьёз не выстраивал стратегии по отношению к Белоруссии, да и вообще по отношению к постсоветскому пространству. У нас совершенно не думают, что произойдёт с Белоруссией после того, как Лукашенко перестанет её возглавлять. Какие политические силы будут бороться за власть, куда они направят страну. Всё, что делает наша элита — пытается сохранить внешнюю благостную картинку российско-белорусских отношений. Поэтому никто не меняет российского посла в Белоруссии Александра Сурикова . Он уже отработал два срока в Минске, но ведёт себя порой так, как будто защищает интересы не России, а какой-то другой страны.

«СП»: — Что можно сделать, чтобы негативный сценарий расхождения России и Белоруссии не был реализован?

— Первым делом надо сформировать стратегию по отношению к постсоветскому пространству. Надо понять, чего мы хотим на этом пространстве добиться, и последовательно реализовывать свою концепцию. В отношении с той же Белоруссией надо более чётко артикулировать собственные интересы. Россия должна всячески поддерживать тех, кто в бывших союзных республиках продолжает симпатизировать нам. Пока же Россия на официальном уровне даже словом не обмолвилась об аресте трёх граждан Белоруссии, которые писали для российских изданий, как раз о процессах формирования антирусской идентичности в Белоруссии. Я имею в виду Юрия Павловца, Сергея Шиптенко Дмитрия Алимкина . Эти люди под надуманными предлогами были арестованы, и год провели фактически в тюрьме. Мы должны вступаться за таких людей, а не делать вид, что нас это не касается.

Кроме того, необходимо жёстко пресекать контрабанду товаров из Белоруссии и Казахстана, а любую экономическую помощь увязывать с ответной политической поддержкой.

— На прорывы в построении Союзного государства России и Белоруссии я бы не рассчитывал, — говорит президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов . — Лучшее, на что можно надеяться — на сохранение того, что есть.

Я имею в виду в первую очередь — отсутствие границ и единые права для граждан наших стран на территории Союзного государства.

Что касается внешней политики, Минск, как лавировал, так и будет продолжать лавировать между Россией и Западом. Для Александра Лукашенко важно сохранить доступ на российский рынок и отчасти на рынок ЕС, и при этом исключить какой-либо контроль, как со стороны Москвы, так и со стороны Брюсселя над внутренней «политической кухней» Белоруссии. Эта сложная задача до сих пор удавалась Лукашенко. Я думаю, что он и дальше будет с ней справляться.

«СП»: — А как быть с растущим расхождением в трактовке нашей общей истории?

— Тут важно воздействовать даже не столько на белорусское государство, сколько на белорусское общество. Современная система медиа позволяет это делать на удалении. Дело здесь не в технических возможностях, а в наличии чёткой концепции, вектора, программы. А этого со стороны России пока не наблюдается.

«СП»: — Не секрет, что белорусская экономика зависит от дешёвых энергоносителей из России. Есть ли смысл более жёстко ставить перед Минском какие-то условия политического и интеграционного плана?

— Например, мы можем потребовать от Белоруссии признания Крыма российской территорией. Но у нас самих Сбербанк ВТБ де-факто не признают Крым российским, поскольку до сих пор не начали работать там. Что же мы хотим от Белоруссии?

Вот если Лукашенко начнёт открыто и активно заявлять, что Крым должен вернуться в состав Украины, тогда можно подумать об ужесточении позиции в этом вопросе.

Повторяю, России сейчас гораздо важнее формировать информационные инструменты по воздействию на общественное сознание в Белоруссии. Пока на этом направлении практически ничего не делается. Хотя именно на этом направлении в дальней перспективе зависят наши отношения с Минском. Если же мы оставим всё как есть, дистанция между нашими народами и государствами будет только увеличиваться.