МИД РФ: Москву и Минск тревожит активность НАТО вблизи российских границ

По словам Лаврова, Россия и Беларусь проявляют общий интерес к тому, чтобы развивать равноправные и взаимовыгодные отношения и с Европейским союзом , и в рамках диалога с Североатлантическим альянсом. «Однако нас тревожит активизация НАТО, которую в последнее время мы наблюдаем в непосредственной близости от наших границ, прежде всего в Прибалтике и в Польше», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Глава МИД РФ особо отметил, что такие действия по одностороннему развитию военной инфраструктуры, одностороннему развертыванию сил и средств вблизи российских границ являются деструктивными, подрывают доверие и взаимопонимание в Европе и ведут к фрагментации европейского пространства безопасности.