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МИД РФ: Москву и Минск тревожит активность НАТО вблизи российских границ
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МИД РФ: Москву и Минск тревожит активность НАТО вблизи российских границ 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: Российская Газета
Россию и Беларусь тревожит активность НАТО в Прибалтике и Польше. Развертывание сил вблизи российских границ являются деструктивным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Минске с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
По словам Лаврова, Россия и Беларусь проявляют общий интерес к тому, чтобы развивать равноправные и взаимовыгодные отношения и с Европейским союзом, и в рамках диалога с Североатлантическим альянсом. «Однако нас тревожит активизация НАТО, которую в последнее время мы наблюдаем в непосредственной близости от наших границ, прежде всего в Прибалтике и в Польше», — цитирует РИА Новости Лаврова.
Глава МИД РФ особо отметил, что такие действия по одностороннему развитию военной инфраструктуры, одностороннему развертыванию сил и средств вблизи российских границ являются деструктивными, подрывают доверие и взаимопонимание в Европе и ведут к фрагментации европейского пространства безопасности.
"Наша позиция по этим вопросам, как и позиция Республики Беларусь, о чем сегодня было подтверждено на встрече с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, остается неизменной", — заключил Сергей Лавров.
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