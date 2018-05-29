Премьер Армении заявил, что в стране не будет «атмосферы террора» 

ЕРЕВАН, 29 мая. /ТАСС/. Новые власти Армении не собираются создавать в стране атмосферу террора или устраивать вендетту в отношении бывших должностных лиц. Об этом во вторник заявил премьер-министр Никол Пашинян во время представления сотрудникам ведомства нового главы Государственной контрольной службы Давида Санасаряна.
"Мы, конечно, не собираемся создать в стране атмосферу террора. Я уже говорил, что вендетты в отношении бывших должностных лиц тоже не будет. Но это не значит, что мы даем «зеленый свет» всем тем старым обычаям, которые не должны иметь место в жизни нашей страны", — сказал глава правительства.
Он также отметил, что «такое поведение властей ни в коем случае не должно оцениваться как признак слабости». «Тот, кто так ошибется, почувствует всю силу закона и государства», — указал Пашинян.
Государственная контрольная служба Армении уполномочена провести финансовые проверки во всех госструктурах страны. Служба подчиняется только премьеру республики.