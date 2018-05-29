Ещё
Лукашенко предложил Лаврову обсудить сотрудничество Белоруссии и России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко предложил Лаврову обсудить сотрудничество Белоруссии и России 

РИА Новости 1 час назад
МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, прибывшему во вторник с визитом в белорусскую столицу, обсудить перспективы сотрудничества Минска и Москвы на международной арене.
"Мы постоянно видим вас во всех точках нашей планеты. Хотелось бы из первых уст услышать ваше мнение, ваше впечатление, самое главное, наметить, исходя из этого, перспективы нашего сотрудничества в международном плане", — заявил Лукашенко в ходе встречи с главой МИД РФ.
Президент Белоруссии высоко оценил взаимодействие МИДов двух стран, поставив его в пример другим структурам. Лукашенко с удовлетворением отметил, что главы внешнеполитических ведомств Белоруссии и России всегда находят взаимопонимание, а принятые ими совместные решения всегда реализуются.
"Сегодня очень важная встреча в том плане, что мы встречаемся в канун заседания Высшего государственного совета (Союзного государства — ред.). Нам надо еще раз с вами обсудить детали этого мероприятия, уточнить, если нужно, дату", — сказал белорусский лидер.
Он подчеркнул, что у Белоруссии нет предложений по изменению даты заседания Высшего госсовета СГ, которое запланировано на июнь в Минске, но она готова обсуждать вопросы, которые могут быть у российских коллег.
"Если есть какие-то у российской стороны вопросы, мы готовы это обсудить, потому что знаем, что вы переживаете непростой период формирования и вхождения в нормальный ритм работы правительства…, момент планирования перспектив развития Российской Федерации. Поэтому, если есть какие-то вопросы, — не вижу никаких проблем (для обсуждения — ред.). Если все остается по-старому, мы так и будем (как и раньше — ред.) ориентироваться на его (заседание ВГС — ред.) проведение ", — продолжил белорусский лидер.
РИА Новости: последние новости
В армянском селе детскую игрушку приняли за турецкий "шар-шпион" Премьер Армении примет военный парад к 100-летию Первой Республики Казахстан проводит консультации по вопросу смягчения сделки ОПЕК+
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина заявила о потере новой территории244
Украина подняла авиацию в небо над Донбассом121
Россияне бросились скупать дорожающие товары340
Пуск «Овода» с Су-57 показали на видео24
Залп по Израилю разбился о «Железный купол»110
Видео
02:53
Россияне бросились скупать дорожающие товары
Личный счет
00:45
Украина заявила о потере новой территории
Украина В мире
01:05
РФ нашла применение сирийским «Томагавкам»
Оружие Армия
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
02:16
Украина подняла авиацию в небо над Донбассом
Украина В мире
05:13
Как безрукий инвалид взял полицейского за горло
Происшествия Статьи
00:04
Пуск «Овода» с Су-57 показали на видео
Армия Оружие
00:27
В Магадан не по этапу: новые отставки губернаторов
Политика Статьи
01:55
Чудо-женщина отказалась от Евровидения
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение