Лукашенко предложил Лаврову обсудить сотрудничество Белоруссии и России

"Мы постоянно видим вас во всех точках нашей планеты. Хотелось бы из первых уст услышать ваше мнение, ваше впечатление, самое главное, наметить, исходя из этого, перспективы нашего сотрудничества в международном плане", — заявил Лукашенко в ходе встречи с главой МИД РФ

Президент Белоруссии высоко оценил взаимодействие МИДов двух стран, поставив его в пример другим структурам. Лукашенко с удовлетворением отметил, что главы внешнеполитических ведомств Белоруссии и России всегда находят взаимопонимание, а принятые ими совместные решения всегда реализуются.

"Сегодня очень важная встреча в том плане, что мы встречаемся в канун заседания Высшего государственного совета (Союзного государства — ред.). Нам надо еще раз с вами обсудить детали этого мероприятия, уточнить, если нужно, дату", — сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что у Белоруссии нет предложений по изменению даты заседания Высшего госсовета СГ, которое запланировано на июнь в Минске, но она готова обсуждать вопросы, которые могут быть у российских коллег.

"Если есть какие-то у российской стороны вопросы, мы готовы это обсудить, потому что знаем, что вы переживаете непростой период формирования и вхождения в нормальный ритм работы правительства…, момент планирования перспектив развития Российской Федерации. Поэтому, если есть какие-то вопросы, — не вижу никаких проблем (для обсуждения — ред.). Если все остается по-старому, мы так и будем (как и раньше — ред.) ориентироваться на его (заседание ВГС — ред.) проведение ", — продолжил белорусский лидер.