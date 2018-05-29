Макей: Минск и Москва развивают политический диалог последовательно и поступательно

"Наш политический диалог развивается поступательно и последовательно. Планы, которые были намечены между министерствами иностранных дел, выполняются", — отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Говоря о торгово-экономическом взаимодействии стран, Макей констатировал, что «в прошлом году и за истекший период нынешнего года оно развивается активно». «Ваш визит представляет хорошую возможность обсудить текущие отношения и перспективы взаимодействия в двустороннем формате и на международных площадках», — сказал он.

Макей отметил, что во вторник будет подписано соглашение, которое «расширит нормативную правовую базу наших отношений». Планируется, что по итогам переговоров глав МИД Белоруссии и РФ будет подписано межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия.