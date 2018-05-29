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Макей: Минск и Москва развивают политический диалог последовательно и поступательно
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Макей: Минск и Москва развивают политический диалог последовательно и поступательно 

ТАСС 46 минут назад
МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Политический диалог и торгово-экономические отношения Белоруссии и России развиваются активно и последовательно. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, встречаясь с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Наш политический диалог развивается поступательно и последовательно. Планы, которые были намечены между министерствами иностранных дел, выполняются", — отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства.
Говоря о торгово-экономическом взаимодействии стран, Макей констатировал, что «в прошлом году и за истекший период нынешнего года оно развивается активно». «Ваш визит представляет хорошую возможность обсудить текущие отношения и перспективы взаимодействия в двустороннем формате и на международных площадках», — сказал он.
Макей отметил, что во вторник будет подписано соглашение, которое «расширит нормативную правовую базу наших отношений». Планируется, что по итогам переговоров глав МИД Белоруссии и РФ будет подписано межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия.
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