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Казахстан проводит консультации по вопросу смягчения сделки ОПЕК+
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Казахстан проводит консультации по вопросу смягчения сделки ОПЕК+
РИА Новости
1 час назад
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РИА НОВОСТИ
.
КАЗАХСТАН
ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ СО СТРАНАМИ, НЕ ВХОДЯЩИМИ В
ОПЕК
, ПО ВОПРОСУ СМЯГЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ВЕНСКОЙ СДЕЛКИ — ГЛАВА
МИНЭНЕРГО
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