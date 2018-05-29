Заместитель председателя КНР Ван Цишань посещает Беларусь с визитом

В ходе встречи с главой белорусского государства Ван Цишань отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин придает особое значение отношениям между двумя странами. За последние годы под руководством лидеров обеих стран китайско-белорусские связи развиваются на высоком уровне, заявил он, добавив, что стороны поддерживают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, характеризующегося взаимодоверием, сотрудничеством и обоюдным выигрышем, что открыло широкие перспективы для их взаимодействия во всех областях. Китай уважает путь развития, выбранный Беларусью в соответствии с реалиями страны, и рад тому, что она под мудрым руководством президента А. Лукашенко добилась заметных успехов в обеспечении политической стабильности и социально-экономического развития, подчеркнул заместитель председателя КНР.

Ван Цишань указал, что стороны должны и дальше углублять политическое взаимодоверие, приложить совместные усилия по строительству сообщества с единой судьбой, содействовать дальнейшей углубленной интеграции интересов, осуществить сопряжение стратегий и программ экономического развития и достичь совместного развития и процветания. Китайско-белорусский индустриальный парк является важным проектом, развитие которого продвигают лично лидеры двух государств, заявил он, отметив, что в этом направлении уже удалось достичь позитивного прогресса.

По словам Ван Цишаня, китайская сторона высоко оценивает и продолжает поддерживать конструктивную роль Беларуси в содействии развитию Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, которую она играет в качестве страны-наблюдателя.

А. Лукашенко попросил китайского гостя передать сердечный привет и наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину, добавив, что с надеждой ожидает участия в саммите ШОС в Циндао и встречи с китайским лидером. По словам президента, Беларусь и КНР поддерживают долговременную дружбу, доверяют друг другу и подходят друг ко другу на основе равенства. Беларусь — надежный стратегический партнер Китая, подчеркнул А. Лукашенко. Белорусская сторона полностью одобряет и поддерживает выдвинутые председателем Си Цзиньпином предложение построить сообщество с единой судьбой для всего человечества и инициативу «Пояс и путь», намерена осуществить активное сопряжение стратегий развития двух стран и превратить белорусско-китайский индустриальный парк в жемчужину «Экономического пояса Шелкового пути», заявил глава государства.

На переговорах с А. Кобяковым Ван Цишань отметил, что практическое сотрудничество придает устойчивость китайско-белорусским отношениям. В ходе развития «Пояса и пути» продолжается углубление двусторонних обменов и взаимодействия во всех сферах, достигнуты блестящие успехи, подчеркнул он, добавив, что стороны должны и дальше претворять в жизнь договоренности, достигнутые лидерами двух государств, в полной мере проявить роль межправительственной комиссии по сотрудничеству и других механизмов, в едином порядке наметить приоритетные направления и важнейшие отрасли взаимодействия, расширить масштабы торговли и содействовать ее сбалансированному развитию, поспособствовать развитию крупных проектов, активизировать сотрудничество в инвестиционной и финансовой сферах, расширить гуманитарные контакты и межрегиональные обмены в целях углубления взаимопонимания и дружбы между народами двух стран.