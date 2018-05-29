Ещё
Китай и Казахстан активизируют межпарламентские отношения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай и Казахстан активизируют межпарламентские отношения 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Астана, 29 мая /Синьхуа/ — Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР /ПК ВСНП/ Алекен Еминбахэ и председатель Мажилиса /нижней палаты/ парламента Казахстана Нурлан Нигматулин в понедельник в Астане договорились активизировать межпарламентские отношения.
Собеседники обсудили актуальные вопросы китайско-казахстанского сотрудничества.
А. Еминбахэ заявил, что в Китае с большим интересом ждут визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и придают ему большое значение. Взаимные интенсивные встречи глав двух государств — это демонстрация высокого уровня и уникальности китайско-казахстанских отношений, добавил он.
Как подчеркнул Н. Нигматулин, сегодня, благодаря лидерам Казахстана и Китая Н. Назарбаеву и Си Цзиньпину, отношения между двумя государствами находятся на уровне стратегического партнерства. Дополнительный импульс развитию придаст, по словам спикера Мажилиса, предстоящий государственный визит президента Казахстана в КНР. По его словам, Казахстан заинтересован в реализации совместных проектов в области цифровой и транспортно-логистической инфраструктуры, роботизации.
ИА Синьхуа: последние новости
Парламент Таджикистана ратифицировал соглашение с Узбекистаном о международном автомобильном сообщении Армения отмечает 100-летие первой Армянской республики Узбекистан и Армения совершенствуют правовую базу сотрудничества
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев «потерял управление» в граничащих с Крымом районах52
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года1065
Кипр закрывает счета граждан РФ21
ЕС призвали пересмотреть отношение к России4
«Газпром» против Стокгольма: судью поймали за язык151
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение