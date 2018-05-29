Китай и Казахстан активизируют межпарламентские отношения 

Астана, 29 мая /Синьхуа/ — Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР /ПК ВСНП/ Алекен Еминбахэ и председатель Мажилиса /нижней палаты/ парламента Казахстана Нурлан Нигматулин в понедельник в Астане договорились активизировать межпарламентские отношения.
Собеседники обсудили актуальные вопросы китайско-казахстанского сотрудничества.
А. Еминбахэ заявил, что в Китае с большим интересом ждут визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и придают ему большое значение. Взаимные интенсивные встречи глав двух государств — это демонстрация высокого уровня и уникальности китайско-казахстанских отношений, добавил он.
Как подчеркнул Н. Нигматулин, сегодня, благодаря лидерам Казахстана и Китая Н. Назарбаеву и Си Цзиньпину, отношения между двумя государствами находятся на уровне стратегического партнерства. Дополнительный импульс развитию придаст, по словам спикера Мажилиса, предстоящий государственный визит президента Казахстана в КНР. По его словам, Казахстан заинтересован в реализации совместных проектов в области цифровой и транспортно-логистической инфраструктуры, роботизации.