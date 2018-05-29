Армения отмечает 100-летие первой Армянской республики

Ереван , 28 мая / Синьхуа / — Армения сегодня отмечает столетие со дня образования Демократической Республики Армении, которая стала независимым государством после более чем шестисот лет пребывания под иностранным игом.

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян , президент страны Армен Саркисян , а также ряд иностранных официальных лиц присутствовали на торжественной церемонии в мемориале Сардарапата.

Сардарапат был местом решающего сражения между армянскими и османскими войсками в мае 1918 года, что в конечном итоге привело к созданию независимой Армянской республики, которая просуществовала 2,5 года. Армения вновь обрела свою независимость в период распада Советского Союза в 1991 году. —0—