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Лукашенко поздравил пограничников с профессиональным праздником
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Лукашенко поздравил пограничников с профессиональным праздником 

Мир24 1 час назад
С профессиональным праздником защитников границы поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».
В столице государства почтили память воинов, погибших в Афганистане и на фронтах Великой Отечественной войны. К памятникам возложили венки и цветы.
Также в Минске дали старт юбилейной эстафете. Ее участники побывают в 40 населенных пунктах белорусского приграничья, посетят каждое подразделение, встретятся с ветеранами. Эстафета завершится 22 июня в 4 часа утра в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».
«Много-много рубежей уже закрыто системами, которые не только срабатывают при попытке нарушения государственной границы. Они видят нарушителя, сопровождают нарушителя. Сегодня на вооружении у нас есть пилотируемые и беспилотные авиационные средства. Но все равно главный наш потенциал — это люди», — подчеркнул первый зампред Государственного пограничного комитета страны Игорь Буткевич.
Напомним, День пограничника сегодня также отмечают в России, Таджикистане и Кыргызстане.
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