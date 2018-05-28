Выгодный выбор: почему Армения предпочитает ЕАЭС Евросоюзу, рассказал эксперт

Николай Силаев. Связи Армении Евросоюза останутся на прежнем уровне, и причин для смены внешнеполитического курса у Еревана нет, а что касается экономики, то ЕАЭС для Армении более выгоден, чем ЕС. Такое мнение озвучил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО

"У Армении роль моста между ЕАЭС и ЕС, что открывает новые возможности для иностранных бизнесменов и инвесторов", — отметили стороны. Ле Дриан также заявил, что «в условиях современной международной ситуации Франция — всегда рядом с Арменией».

Армения является полноправным членом ЕАЭС, при этом республикой подписано расширенное партнерское соглашение с Евросоюзом.

Позиции останутся прежними

Нет такой страны, которую бы не называли мостом между чем-то и чем-то, говорит Юрий Силаев.

"С тем же успехом мостом между Россией и Евросоюзом может быть, например, Белоруссия . Так что эта фраза относится к числу тех бессмысленных высказываний, которые произносят порой политики. Другой вопрос, что можно представить себе ситуацию, когда инвесторы из стран ЕС могут использовать территорию Армении для размещения производств, ориентированных на рынки ЕАЭС. Но в той же степени производство можно разместить в России и в Белоруссии. Тут все зависит от того, как те же власти Армении будут с инвесторами и как будут пытаться использовать свои преимущества от членства в ЕАЭС", — говорит эксперт.

Что касается подходов ЕС, то Армения всегда была страной, к которой Брюссель испытывал интерес, не зря Армения — одна из стран программы Восточного партнерства. И внешнеполитический курс Армении, предполагавший всегда комплиментарность, включал в себя связи с ЕС.

"Евросоюз был и остается одним из ключевых внешнеторговых партнеров Армении. И я не вижу оснований для того, что ЕС пересматривал свою позицию по Армении", — сказал Силаев.

ЕАЭС более выгоден

В любом случае связи Еревана с Брюсселя не должны вызывать беспокойств в России, считает эксперт.

"Учитывая ту репутацию, что есть у нового лидера Армении, он будет внимательно прислушиваться к оценкам своей деятельности в России. А то соглашение, которое было заключено между Арменией и ЕС, было максимумом того, что обе стороны могут достичь", — пояснил он.

Ереван не будет разрушать то, что достигнуто, в частности, в деле евразийской интеграции. Евразийская интеграция более экономически выгодна, ЕАЭС дает больше, чем ЕС.

"Да, разговоры о евроинтеграции в Армении среди определенных кругов будут продолжаться, потому что это модная тема. Но нынешний внешнеполитический курс жестко задан структурными условиями и именно они определяют интеграцию Еревана в Евразийский союз", — сказал Николай Силаев.