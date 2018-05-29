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Минск и Москва договорились о безвизе для иностранных болельщиков
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Минск и Москва договорились о безвизе для иностранных болельщиков 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Перед чемпионатом мира по футболу, который стартует в середине июня в России, Минск предоставит безвизовый въезд через свою территорию болельщикам на территорию РФ с 4 июня по 25 июля. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Он добавил, что российская сторона в следующем году предоставит аналогичное право безвизового проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на II Европейские игры. Вопрос о «единых визах», по его словам, между странами пока не решен, но работа ведется.
Это стало возможным после подписания сегодня межправительственного соглашения о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия, передает БЕЛТА.
Церемония подписания документа состоялась в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Подписи под соглашением поставили министры иностранных дел Владимир Макей и Сергей Лавров.
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