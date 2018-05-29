Минск и Москва договорились о безвизе для иностранных болельщиков

Владимир Макей. Перед чемпионатом мира по футболу, который стартует в середине июня в России Минск предоставит безвизовый въезд через свою территорию болельщикам на территорию РФ с 4 июня по 25 июля. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси

Он добавил, что российская сторона в следующем году предоставит аналогичное право безвизового проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на II Европейские игры. Вопрос о «единых визах», по его словам, между странами пока не решен, но работа ведется.

Это стало возможным после подписания сегодня межправительственного соглашения о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия, передает БЕЛТА.