Национальный аэропорт Минск признали лучшим в СНГ 

Лучшим среди стран Содружества Независимых Государств по итогам прошлого года стал национальный аэропорт Минск. Он занял первое место в ежегодном конкурсе «Лучший аэропорт стран — участниц СНГ», сообщает БЕЛТА.
Объем перевозок белорусского национального аэропорта — более одного миллиона пассажиров. Точки назначения — более 40 маршрутов на Ближний Восток, в Европу и по другим направлениям.
При проведении конкурса эксперты оценивают воздушные гавани по нескольким показателям. Среди них — обеспечение безопасности полетов, развитие маршрутной сети и материально-технической базы, а также рост качества обслуживания пассажиров.
РУП «Национальный аэропорт Минск» стал первым международным аэропортом Беларуси, который был комплексно по всем направлениям деятельности сертифицирован по международному стандарту ISO 9001, отмечает агентство.