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Беларусь предлагает Китаю активизировать контейнерные ж/д перевозки в Европу
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Беларусь предлагает Китаю активизировать контейнерные ж/д перевозки в Европу 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«В целях дальнейшего увеличения экспорта белорусской продукции — например, продовольствия — мы могли бы активнее задействовать контейнерные железнодорожные маршруты между Китаем и Европой», — сказал А. Кобяков.
"Это не только будет выгодно Беларуси и Китаю, но и станет нашим совместным вкладом в развитие торговли по маршруту «Один пояс, один путь», — добавил он.
Как констатировал премьер-министр, за последние пять лет Беларусь и Китай установили новый уровень отношений — «доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества».
Товарооборот двух стран в 2017 году превысил $3 млрд, отметил А. Кобяков, подчеркнув, что если брать в расчёт масштабы китайской экономики, это совсем небольшая величина. «У нас есть огромные резервы для наращивания торгово-экономических связей», — добавил он.
По мнению премьер-министра, важный импульс торговому сотрудничеству придаст участие Беларуси в китайской международной выставке импорта в Шанхае в ноябре 2018 года. Белорусская сторона уже приступила к организации национальной отраслевой экспозиции на этом форуме.
А. Кобяков заметил, что сегодня Беларусь и Китай постепенно переходят от кредитного сотрудничества к инвестиционному. «В сфере инвестиций есть ряд проектов, реализацию которых необходимо ускорить, чтобы приступить к работе по новым направлениям», — добавил он.
Премьер-министр обратил внимание, что нынешняя встреча проходит накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества, который станет ключевым международным мероприятием 2018 года всего евроазиатского региона. «Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в этом заседании. Состоится его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином», — напомнил глава правительства. «Мы рассматриваем ваш визит в Беларусь как важный этап подготовки встречи на высшем уровне», — добавил А. Кобяков.
Официальный визит зампреда КНР в Беларусь продлится до 29 мая.
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