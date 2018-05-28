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Глава ФСБ и главы погранведомств стран СНГ обсудили совместные действия
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Глава ФСБ и главы погранведомств стран СНГ обсудили совместные действия 

Российская Газета 1 час назад
Как сообщили корреспонденту «РГ» в Центре общественных связей ФСБ России, в ходе заседания СКПВ обсуждались вопросы, связанные: со складывающейся обстановкой на внешних границах и тенденциях ее развития, с оптимизацией взаимодействия министерств внутренних дел и пограничных ведомств по розыску лиц с использованием Межгосударственного информационного банка и Автоматизированной системы пограничного контроля. А также проведением совместных специальных пограничных операций по пресечению противоправной деятельности через внешние границы государств — участников СНГ.
В рамках практической отработки механизма взаимодействия пограничных и иных ведомств государств — участников СНГ также обсуждался порядок проведения на территории Кыргызской Республики совместной управленческой деловой игры.
"Руководители пограничных ведомств рассмотрели План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проект положения о Едином информационном банке данных по вооружению, военной и специальной технике государств — участников СНГ, сотрудничество в научно-исследовательской и гуманитарной сферах, а также вопросы организационного и кадрового характера", — отметили в ЦОС ФСБ.
В заседании, приняли участие делегации пограничных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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