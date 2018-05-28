В Самарскую область охотно приезжают жители Таджикистана и Казахстана

С начала года в Самарскую область приехали 16356 мигрантов из соседних регионов и стран СНГ. Об этом сообщили в федеральной службе государственной статистики по Самарской области.

Казахстана и — Охотнее других в губернию перебираются граждане из Таджикистана Узбекистана , — рассказали в Самарастате.

Но не всем мигрантам понравилась жизнь в областной столице. За прошлый год обратно на родину уехали 16038 человек.

— В целом общий прирост прибывающих в Самарскую область сократился в 1,9 раза по сравнению с 2017 годом, — подытожили в Самарастате.