В Самарскую область охотно приезжают жители Таджикистана и Казахстана 

С начала года в Самарскую область приехали 16356 мигрантов из соседних регионов и стран СНГ. Об этом сообщили в федеральной службе государственной статистики по Самарской области.
— Охотнее других в губернию перебираются граждане из Таджикистана, Казахстана и Узбекистана, — рассказали в Самарастате.
Но не всем мигрантам понравилась жизнь в областной столице. За прошлый год обратно на родину уехали 16038 человек.
— В целом общий прирост прибывающих в Самарскую область сократился в 1,9 раза по сравнению с 2017 годом, — подытожили в Самарастате.