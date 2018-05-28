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В Самарскую область охотно приезжают жители Таджикистана и Казахстана
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Россиян "обрадовали" бесконечной рабочей неделей

В Самарскую область охотно приезжают жители Таджикистана и Казахстана 

63.ru 37 минут назад
Фото: 63.ru
С начала года в Самарскую область приехали 16356 мигрантов из соседних регионов и стран СНГ. Об этом сообщили в федеральной службе государственной статистики по Самарской области.
— Охотнее других в губернию перебираются граждане из Таджикистана, Казахстана и Узбекистана, — рассказали в Самарастате.
Но не всем мигрантам понравилась жизнь в областной столице. За прошлый год обратно на родину уехали 16038 человек.
— В целом общий прирост прибывающих в Самарскую область сократился в 1,9 раза по сравнению с 2017 годом, — подытожили в Самарастате.
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