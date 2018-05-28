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В МИД КНР назвали участников саммита ШОС
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В МИД КНР назвали участников саммита ШОС 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ПЕКИН, 28 мая. /ТАСС/. Президенты России, Ирана, Казахстана и Киргизии посетят Китай с визитами и примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил в понедельник на специальном брифинге министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.
"В период проведения саммита в Циндао по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина визиты в Китай совершат президенты России, Киргизии, Казахстана и Ирана", — сказал он. Как говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана, визиты пройдут с 6 по 10 июня.
Саммит ШОС состоится 9-10 июня в городе Циндао (провинция Шаньдун) на востоке Китая. Декларация о создании этого объединения была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В ее работе также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).
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