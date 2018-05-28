В МИД КНР назвали участников саммита ШОС

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Генсек МПА СНГ не ждет изменений политики Армении в организации после назначения Пашиняна

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