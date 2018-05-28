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Саркисян заявил, что подарил британскому принцу Чарльзу небольшой сад
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Саркисян заявил, что подарил британскому принцу Чарльзу небольшой сад 

РИА Новости 20 минут назад
ЕРЕВАН, 28 мая — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян сообщил журналистам, что подарил британскому принцу Чарльзу небольшой сад на территории республики.
"Принц Чарльз — большой друг Армении, долгие годы помогает проекту «Ереван — любовь моя», который я инициировал в 2010 году. Он прекрасно знает историю армянской архитектуры и приехал сюда (в мае 2013 года), чтобы увидеть Армению. Единственное, что помимо дружбы представляет (материальную) ценность, это небольшой сад, принадлежавший моей семьей, моим сыновьям и его сыновьям, который я ему подарил", — сказал президент.
По его словам, это очень маленький сад в Армении. «Где он находится, я вам не скажу», — пошутил президент.
Саркисян был послом Армении в Великобритании в 1998-2000 и 2013-2018 годах.
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