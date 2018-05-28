Саркисян заявил, что подарил британскому принцу Чарльзу небольшой сад

Принц Чарльз — большой друг Армении, долгие годы помогает проекту «Ереван — любовь моя», который я инициировал в 2010 году. Он прекрасно знает историю армянской архитектуры и приехал сюда (в мае 2013 года), чтобы увидеть Армению. Единственное, что помимо дружбы представляет (материальную) ценность, это небольшой сад, принадлежавший моей семьей, моим сыновьям и его сыновьям, который я ему подарил", — сказал президент.

По его словам, это очень маленький сад в Армении. «Где он находится, я вам не скажу», — пошутил президент.