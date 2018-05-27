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Армяне испугались турецкого «шара-шпиона»
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Армяне испугались турецкого «шара-шпиона» 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: ТАСС
Воздушный шар, принятый жителями армянского села Нор Амасиа на границе с Турцией за некое шпионское устройство, оказался безвредной детской игрушкой, сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.
«Находка была передана сотрудникам Службы национальной безопасности. Выяснилось, что это обычная игрушка с дистанционным управлением, которая продается в магазинах Еревана», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы СНБ Армении.
В Службе нацбезопасности республики заверили селян, что никакой опасности устройство не представляет.
Речь идет о надувной игрушке в виде акулы.
Жители села обнаружили воздушный шар с видеокамерой. Они опасались, что это шпионское оборудование, запущенное с турецкой территории в разведывательных целях.
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