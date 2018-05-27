Ещё
Более 160 тыс. человек пришли на марафон «Бегущие сердца» в РФ, Казахстане и Белоруссии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве

Более 160 тыс. человек пришли на марафон «Бегущие сердца» в РФ, Казахстане и Белоруссии 

Говорит Москва 36 минут назад
По последним данным, благотворительное мероприятие собрало по всей России 53 миллиона рублей. Только в Москве в забеге приняли участие свыше 15 тысяч человек.
Говорит Москва: последние новости
Президент Армении поужинал с Элтоном Джоном в Ереване Пашинян готов усилить контроль за поставками сельхозпродукции в Россию Премьер-министр Армении объявил о намерении сменить всех губернаторов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский преступный мир ждет передел
СМИ нашли 4 препятствия для сближения Европы и России154
В Сирии погибли российские военные997
Украинский футболист погиб в Донбассе318
В Сети раскритиковали Меньшову за беседу с Лепсом31
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
00:51
Украинский футболист погиб в Донбассе
В мире
03:44
МЦК и пригородный транспорт станут единой системой
Новости Москвы
06:50
СМИ нашли 4 препятствия для сближения Европы и России
Политика
01:11
Канатоходец прошёл «по разведённому мосту»
Общество
00:58
Путин и Абэ решили судьбу Курил
Политика Статьи
06:22
WP указал на «гендерное неравенство» на ПМЭФ
Политика
00:28
На концерт Шнурова пожаловались в полицию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение