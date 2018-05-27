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Более 160 тыс. человек пришли на марафон «Бегущие сердца» в РФ, Казахстане и Белоруссии
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Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
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Более 160 тыс. человек пришли на марафон «Бегущие сердца» в РФ, Казахстане и Белоруссии
Говорит Москва
36 минут назад
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По последним данным, благотворительное мероприятие собрало по всей
России
53 миллиона рублей. Только в
Москве
в забеге приняли участие свыше 15 тысяч человек.
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