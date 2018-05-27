В одной из воинских частей Армении обнаружено тело офицера 

Правоохранительные органы Армении расследуют гибель офицера вооруженных сил страны, тело которого было обнаружено в одной из воинских частей 26 мая.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Армении, тело офицера нашли в спальне роты связи Минобороны Армении.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные и процессуальные мероприятия для выяснения всех обстоятельств гибели военнослужащего.
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