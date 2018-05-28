В Азербайджане отметят столетие создания первой республики 

БАКУ, 28 мая — РИА Новости. Столетие создания Азербайджанской демократической республики отмечают в понедельник в Азербайджане и за его пределами, этот день в республике нерабочий.
Азербайджанская демократическая республика была провозглашена 28 мая 1918 года в Тбилиси Азербайджанским национальным советом, который возглавлял Мамед Эмин Расулзаде. Республика просуществовала 23 месяца, а весной 1920 года в Азербайджане была установлена советская власть.
Дата образования республики отмечается как национальный праздник Азербайджана — День республики. Президент Азербайджана проводит ежегодный официальный прием, посвященный Дню республики.
Нынешний год в стране объявлен Годом Азербайджанской демократической республики.