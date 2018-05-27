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Делегация Казахстана ознакомилась с подготовкой персонала для БелАЭС
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Делегация Казахстана ознакомилась с подготовкой персонала для БелАЭС 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Представители Министерства энергетики Казахстана посетили Белорусскую АЭС, где ознакомились с подготовкой персонала в учебно-тренировочном центре, сообщается на сайте АЭС.
Казахстанская делегация ознакомилась с экспозицией информационного центра Белорусской АЭС, побывала в реакторном и турбинном зале на площадке строительства станции.
Во время визита состоялись переговоры представителей Министерства энергетики Казахстана с заместителем министра энергетики Беларуси Михаилом Михадюком и генеральным директором Белорусской АЭС Михаилом Филимоновым.
Цель визита казахстанской делегации — изучение опыта Беларуси по реализации национальной ядерной энергетической программы и проекта строительства АЭС. Во время визита казахстанской делегации страны подписали меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.
Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения 3+ вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м.
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