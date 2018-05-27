По случаю 100-летнего юбилея белорусской пограничной службы в Минске открыли памятный знак

Минск , 26 мая / Синьхуа / — В связи с празднованием столетнего юбилея пограничной службы Беларуси накануне в Минске был открыт памятный знак «Стражам границы всех поколений». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 26 мая /Синьхуа/ — В связи с празднованием столетнего юбилея пограничной службы Беларуси накануне в Минске был открыт памятный знак «Стражам границы всех поколений». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 26 мая /Синьхуа/ — В связи с празднованием столетнего юбилея пограничной службы Беларуси накануне в Минске был открыт памятный знак «Стражам границы всех поколений». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 26 мая /Синьхуа/ — В связи с празднованием столетнего юбилея пограничной службы Беларуси накануне в Минске был открыт памятный знак «Стражам границы всех поколений». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 26 мая /Синьхуа/ — В связи с празднованием столетнего юбилея пограничной службы Беларуси накануне в Минске был открыт памятный знак «Стражам границы всех поколений». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 26 мая /Синьхуа/ — В связи с празднованием столетнего юбилея пограничной службы Беларуси накануне в Минске был открыт памятный знак «Стражам границы всех поколений». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 26 мая /Синьхуа/ — В связи с празднованием столетнего юбилея пограничной службы Беларуси накануне в Минске был открыт памятный знак «Стражам границы всех поколений». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 26 мая /Синьхуа/ — В связи с празднованием столетнего юбилея пограничной службы Беларуси накануне в Минске был открыт памятный знак «Стражам границы всех поколений». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 26 мая /Синьхуа/ — В связи с празднованием столетнего юбилея пограничной службы Беларуси накануне в Минске был открыт памятный знак «Стражам границы всех поколений». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 26 мая /Синьхуа/ — В связи с празднованием столетнего юбилея пограничной службы Беларуси накануне в Минске был открыт памятный знак «Стражам границы всех поколений». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 26 мая /Синьхуа/ — В связи с празднованием столетнего юбилея пограничной службы Беларуси накануне в Минске был открыт памятный знак «Стражам границы всех поколений». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 26 мая /Синьхуа/ — В связи с празднованием столетнего юбилея пограничной службы Беларуси накануне в Минске был открыт памятный знак «Стражам границы всех поколений». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич