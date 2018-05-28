В Минске сообщили о подготовке заседания Высшего госсовета Союзного государства

Минск и Москва ведут подготовку к заседанию Высшего совета Союзного государства (СГ). Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Василий Матюшевский в интервью телеканалу «Беларусь 1», передает «БелТА».

Матюшевский рассказал, что обсудил этот вопрос с первым вице-премьером России Антоном Силуановым в ходе Петербургского международного экономического форума.

"В ближайшее время нам следует провести перед союзным Совмином и Высшим госсоветом СГ заседание так называемой Группы высокого уровня, где, как правило, мы отрабатываем все принципиальные вопросы", — сказал белорусский политик.