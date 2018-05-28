Ещё
В Минске сообщили о подготовке заседания Высшего госсовета Союзного государства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минске сообщили о подготовке заседания Высшего госсовета Союзного государства 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Минск и Москва ведут подготовку к заседанию Высшего совета Союзного государства (СГ). Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Василий Матюшевский в интервью телеканалу «Беларусь 1», передает «БелТА».
Матюшевский рассказал, что обсудил этот вопрос с первым вице-премьером России Антоном Силуановым в ходе Петербургского международного экономического форума.
"В ближайшее время нам следует провести перед союзным Совмином и Высшим госсоветом СГ заседание так называемой Группы высокого уровня, где, как правило, мы отрабатываем все принципиальные вопросы", — сказал белорусский политик.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с белорусским коллегой взаимодействие на международной арене.
Газета.Ru: последние новости
Лукашенко предложили пригласить иностранца на пост главного тренера сборной Пашинян решил сменить всех губернаторов в Армении Элтон Джон раздал детям в Ереване слуховые аппараты
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никаких уступок. МВФ «послал» Украину533
Путин раскусил журналиста-провокатора722
Екатеринбург потрясло жестокое убийство105
Бойцов «Альфы» в Донбассе убили свои423
Турция прокомментировала новость о закупке Су-5713
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
03:26
Синдром Донбасса накрыл украинцев
Украина В мире
04:16
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Происшествия В мире
01:18
Силовики перебросили под Горловку танки и САУ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение