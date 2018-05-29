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Москва и Минск подготовят план развития Союзного государства на четыре года
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Москва и Минск подготовят план развития Союзного государства на четыре года 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Россия и Белоруссия подготовят к заседанию Госсовета план развития Союзного государства на четыре года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К очередному заседанию (Госсовета) мы готовим очень важный документ о приоритетах и направлениях, задачах дальнейшего развития Союзного государства на ближайшие четыре года. Это придаст, конечно, новые качества нашим отношениям", — сказал Лавров в начале переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
"Очень важным событием наряду с предстоящим Госсоветом является, конечно же, пятый форум регионов России и Белоруссии, который условились осенью провести в Могилеве. Это тоже подчеркивает многоплановость наших дружеских отношений, нашего стратегического партнерства и союзничества", — добавил он.
"Рассчитываю сегодня рассмотреть все двусторонние вопросы, которые решаются по линии других ведомств, рассмотреть, где нужно со стороны внешнеполитических ведомств придать дополнительный импульс соответствующим переговорам, и, конечно, обменяемся оценками того, как развивается будущее в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ и как мы взаимодействуем на площадках ООН, ОБСЕ", — заключил министр.
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