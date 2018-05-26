Ещё
Казахстан подписал контракты на почти $920 млн на выставке KADEX-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Казахстан подписал контракты на почти $920 млн на выставке KADEX-2018 

ТАСС 1 час назад
АСТАНА, 26 мая. /ТАСС/. Казахстан подписал соглашения и контракты на сумму более 300 млрд тенге ($916 млн) по итогам международной выставки вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018, которая прошла с 23 по 26 мая в Астане. Об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности республики.
"Всего по итогам выставки подписано около 100 меморандумов, контрактов, соглашений и протоколов на сумму более 300 млрд тенге, которые направлены на развитие и укрепление военно-технического сотрудничества, оборонно-промышленного комплекса страны, в области космической деятельности и кибербезопасности", — говорится в сообщении.
На KADEX-2018 было представлено вооружение и военная техника, продукция военного и двойного назначения ведущих мировых производителей, образцы космической техники и технологий, разработки в сфере информационной безопасности. В выставке приняли участие 48 официальных делегаций из России, Белоруссии, Киргизии, Армении, ОАЭ, Турции, Иордании, Египта, Израиля, Италии, Монголии и других стран, 108 руководителей ведущих иностранных компаний оборонно-промышленного комплекса, в сфере космической деятельности и кибербезопасности, сообщили в министерстве.
Отмечено, что в качестве экспонентов свою продукцию на KADEX-2018 представили 318 компаний из 28 стран мира.
ТАСС: последние новости
Генсек МПА СНГ: России и Украине нужно поддерживать межпарламентские связи Пашинян: в Армении произошла культурная революция Сторонники Пашиняна предлагают вынести вопрос о досрочных выборах в Армении на референдум
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вернет Турции 1 млрд385
Украине пригрозили «красной карточкой и удалением»489
Китай и Европа обойдутся без США192
Пуговка из «Папиных дочек» поразила красотой14
Названа причина развода Шнурова c Матильдой48
Видео
00:58
«Крым всегда был российским»
Европа В мире
00:28
Развод Шнурова уничтожит тысячи браков в России
Общество Шоу-бизнес
14:49
Китай и Европа обойдутся без США
В мире Статьи
01:15
«Турецкий поток» захотели растянуть
Экономика Ближний Восток
01:49
Путин напомнил кабмину о суперуказе
Политика
09:28
Собянин объявил решение по участию в выборах мэра
Новости Москвы Политика
06:50
Путин и Макрон стали «звездами» соцсетей
Политика Европа
01:13
Москву настигла аномалия
Погода Новости Москвы
00:23
Наглость Волочковой стала причиной скандала
Шоу-бизнес
01:54
Васильева рассказала о смешанных уроках в школе
Образование Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение