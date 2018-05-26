Казахстан подписал контракты на почти $920 млн на выставке KADEX-2018

АСТАНА , 26 мая. / ТАСС /. Казахстан подписал соглашения и контракты на сумму более 300 млрд тенге ($916 млн) по итогам международной выставки вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018, которая прошла с 23 по 26 мая в Астане. Об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности республики.

"Всего по итогам выставки подписано около 100 меморандумов, контрактов, соглашений и протоколов на сумму более 300 млрд тенге, которые направлены на развитие и укрепление военно-технического сотрудничества, оборонно-промышленного комплекса страны, в области космической деятельности и кибербезопасности", — говорится в сообщении.

Белоруссии, Киргизии, Армении, ОАЭ, Турции, Иордании, Египта, Израиля, Италии, На KADEX-2018 было представлено вооружение и военная техника, продукция военного и двойного назначения ведущих мировых производителей, образцы космической техники и технологий, разработки в сфере информационной безопасности. В выставке приняли участие 48 официальных делегаций из России Монголии и других стран, 108 руководителей ведущих иностранных компаний оборонно-промышленного комплекса, в сфере космической деятельности и кибербезопасности, сообщили в министерстве.

Отмечено, что в качестве экспонентов свою продукцию на KADEX-2018 представили 318 компаний из 28 стран мира.