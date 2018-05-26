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В Париже началась акция протеста против политики Макрона
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В Париже началась акция протеста против политики Макрона 

Российская Газета 40 минут назад
В столице Франции стартовала массовая акция протеста «Народный подъем» против политики президента страны Эммануэля Макрона.
Демонстрация организована рядом профсоюзов, ассоциаций и оппозиционных политических партий. Организаторы рассчитывают, что на акцию протеста в Париже соберется около 40 тысяч демонстрантов.
Как сообщил телеканал BFMTV, перед началом мероприятия правоохранительными органами Парижа были задержаны 24 демонстранта, которые могут принадлежать к одной из местных радикальных группировок. У них изъяты черные куртки, рубашки и маски.
Проведение акции «Народный подъем» в субботу запланировано во многих крупных городах Франции.
В минувший вторник в акциях протеста по всей Франции приняли участие свыше 139 тысяч человек, в том числе 15 тысяч вышли на улицы Парижа. Митинги и марши протеста были организованы профсоюзами страны как протест против реформы, затрагивающей статус госслужащих. В Париже шествие обернулось ожесточенными беспорядками с участием леворадикалов и анархистов.
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